Duitser nog 868 dagen de gevangenis in

Een 43-jarige Duitse verdachte is dinsdag 17 augustus 2021 na uitgebreid onderzoek door rechercheurs in een woonboot op ‘t Singel aangehouden. De man stond gesignaleerd om zijn gevangenisstraf van 868 dagen uit te zitten, na een veroordeling tot 6 jaar gevangenisstraf voor oplichting. Hij maakte gebruik van diverse aliassen.

De openstaande straf is een restant waarvan hij het eerste deel in een Duitse gevangenis al uitzat. De verdachte huurde in Amsterdam samen met een vriendin een woonboot voor 3500 euro in de maand van een makelaar.

Valse werkgeversverklaring

De Amsterdamse recherche komt steeds vaker het fenomeen tegen dat criminelen dure woonruimte in Amsterdam weten te huren door gebruik te maken van valse documenten, zoals identiteitsbewijzen of werkgeversverklaringen. De makelaars eisen van de huurder een werkgeversverklaring om te controleren of de huurder wel genoeg inkomen heeft om de vaak dure huur te kunnen betalen. Helaas controleren makelaars deze werkgeversverklaringen niet altijd en zien dan ook niet dat ze vals zijn. Ook in deze casus is de werkgeversverklaring niet gecontroleerd en komt een gezochte crimineel eenvoudig aan woonruimte in Amsterdam. De afgelopen jaren zijn meerdere malafide woningbemiddelaars veroordeeld tot celstraffen.

Op dit moment zit de man in overleveringsdetentie op grond van het door de Duitse autoriteiten uitgevaardigde Europese aanhoudingsbevel.