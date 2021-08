Molotovcocktails tegen een woning van Groningse journalist

Groeneveld en zijn partner werden wakker van glasgerinkel en troffen brand aan. Deze konden zij zelf doven. Het is niet de eerste keer dat Groenveld slachtoffer is van bedreiging en vernieling. Na een onthullende berichten op Sikkom, richtte de burgemeester van Groningen een speciaal systeem in van vergunningen om huisjesmelkers tegen te gaan. Dit was tegen het zere been van een vastgoedondernemer. Deze voerde een reeks van intimidaties uit tegen Groenveld.

Tegenover Villamedia zegt Groenveld blijven te schrijven en zijn berichtgeving niet aan te passen uit angst voor represailles.