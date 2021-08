Onderzoek naar brandstichtingen bij Amsterdamse woningen met regenboogvlag

Rond 05.45 uur vanochtend heeft de brandweer in een flat op de Krelis Louwenstraat in Amsterdam-West een grote brand geblust. Deze brand ontstond op de achtste etage van de flat en was binnen een uur brandmeester. Vier slachtoffers raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis, vier andere bewoners moesten door de brandweer met een ladderwagen van een balkon gered worden. De politie houdt er sterk rekening mee dat deze brand is aangestoken en dat er op verschillende andere locaties in de flat ook brand is geprobeerd te stichten.