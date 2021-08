Acht aanhoudingen na nachtelijke ruzie met twee gewonden in Delft

Bij een ruzie zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in Delft op de Van Embdenstraat twee personen gewond geraakt. 'In totaal hield de politie acht personen, onder wie de twee slachtoffers, aan voor openlijke geweldpleging', zo meldt de politie vrijdag.