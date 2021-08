Politie staat voor raadsel: wie is deze in ziekenhuis overleden man?

De politie in Zutphen staat voor een raadsel nadat een man in de vroege ochtend van dinsdag 10 augustus in ernstige medische toestand werd binnengebracht op de spoedeisende hulp van het Gelre Ziekenhuis in Zutphen. 'De man is uiteindelijk overleden, maar het is onbekend wie hij is', zo meldt de politie die hoopt dat er mensen zijn die hierover informatie hebben.