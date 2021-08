Nederland maakt 10 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp in Afghanistan

De minister heeft tot de bijdrage besloten naar aanleiding van de huidige situatie in het land. Als gevolg van klimaatverandering, conflict en COVID-19 had Afghanistan al te maken met een humanitaire crisis, waardoor ruim 18 miljoen mensen afhankelijk zijn van humanitaire hulp. Die crisis zal naar verwachting door de recente ontwikkelingen nog groter gaan worden. Vanuit het AHF kunnen zowel VN-organisaties als NGO’s financiering ontvangen.

De Bruijn: 'Wij willen de Afghaanse bevolking onder deze moeilijke omstandigheden steunen. De financiering is nu nodig. Met dit geld kunnen partnerorganisaties snel op de crisis en de vreselijke omstandigheden inspelen. Het AHF wordt beheerd door de VN-organisatie OCHA.

The humanitarian crisis in #Afghanistan is deteriorating rapidly. Humanitarian needs are expected to rise further in the coming months.



Funding for emergency shelter and relief items is particularly urgent.



Donate NOW https://t.co/8plxnBawot