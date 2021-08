Marine jaagt met NAVO-partners op mijnen in Waddengebied

De Koninklijke Marine is vanaf vandaag zeer actief in het gebied ten noorden van de Waddeneilanden. Samen met België en andere partnerlanden van de NAVO worden oefenmijnen geruimd. In totaal zijn er 15 marineschepen en zo’n 600 militairen naar Nederland gekomen. Reden: de internationale mijnenbestrijdingsoefening Sandy Coast 21.

Die is bedoeld om te trainen hoe bijvoorbeeld havens en zeegebieden vrij zijn te maken van explosieven. Doel daarvan is niet alleen dat het water veilig is voor militaire operaties. Ook voor niet militaire partijen leveren explosieven gevaar op. Denk aan vissers die zo’n projectiel in hun netten krijgen. De marine is aanwezig met verschillende schepen, waaronder Zr.Ms. Zierikzee en Zr.Ms. Mercuur en het duikvaartuig Zr.Ms. Hydra.

“Mijnenbestrijding is een belangrijke taak van de Koninklijke Marine en haar bondgenoten”, aldus oefenleider kapitein-luitenant ter zee Peter Baars. “Commerciële scheepvaart en visserij hebben nog altijd te maken met de gevaren van explosieven op de zeebodem en bij haveningangen. Zoals oude explosieven afkomstig uit de Tweede en soms zelfs Eerste Wereldoorlog. Ook vormen havens een potentieel doelwit van terrorisme.”

Dynamische zeebodem

Het Waddengebied leent zich uitstekend voor de oefening. Zo is er sprake van ondiep water, sterke stroming, een dynamische zeebodem en wisselende weersomstandigheden. Daarnaast gebeurt alles in de nabijheid van drukke scheepvaartroutes en windmolenparken.

De eerste weken staan vooral in het teken van de militaire samenwerking op zee. In de slotweek werken de militairen intensief samen met lokale en regionale veiligheidsautoriteiten in de Eemshaven. Dan worden bijvoorbeeld ondiep water duikteams en havenbeschermingsteams ingezet en komt personeel van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in actie.

Nederland en België werken al jaren intensief samen bij mijnbestrijdingsoperaties. De komende jaren vervangen beide landen ook gezamenlijk de huidige mijnenjagers voor nieuwe schepen en systemen.