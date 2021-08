LCPS: Kleine toename (18) van opgenomen corona patiënten

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt op dit moment 678. 'Dat is een stijging van 18 patiënten ten opzichte van gisteren', zo meldt het LCPS maandag.

224 op IC, 454 in kliniek

Hiervan liggen er 224 op de IC, 5 patiënten meer dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 454 in de kliniek, 13 meer dan gisteren. Gisteren zijn er 3 bovenregionale verplaatsingen van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn er 71 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 2 meer dan gisteren. Hiervan zijn er 12 opgenomen op de IC, 2 meer dan gisteren en 59 in de kliniek, evenveel als gisteren. Voor de IC blijft het gemiddeld aantal opnames per week licht dalen, voor de kliniek is het gemiddeld aantal opnames per week min of meer stabiel gebleven.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 37 gestegen naar 710 bedden. Op de IC liggen nu 224 COVID-patiënten, 5 meer dan gisteren en 486 non-COVID-patiënten, 32 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is de laatste twee weken min of meer stabiel gebleven. We verwachten dat de bezetting de komende week ook stabiel blijft.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 674 gestegen naar 12.029 bedden. In de kliniek liggen nu 454 COVID-patiënten, 13 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is de laatste weken min of meer stabiel gebleven. We verwachten dat de bezetting de komende weken ook stabiel blijft.

Duiding cijfers en grafieken

De instroom van COVID-patiënten in de kliniek is afgelopen week gestabiliseerd; op de IC daalde de instroom van nieuwe COVID-patiënten. Door de langere ligduur op de IC leidt dit waarschijnlijk niet direct tot een grote daling van de COVID-bezetting op de IC.