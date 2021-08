Streetart Frankey plaatst opnieuw kunstwerk op de Dam

Na zijn bekende Lego-versie van volkszanger André Hazes, wordt opnieuw een kunstwerk van kunstenaar Streetart Frankey op de Dam onthult. Het kunstwerk in brons is een verwijzing ‘met een knipoog’ naar de betonblokken die eind 2017 als inrijbeperkende maatregel op de Dam zijn geplaatst. Het bronzen werk - dat doet denken aan een Lego steentje - heeft bovenop ieder ‘plateautje’ gebouw van de Dam in 3D met tekst én braille, zodat het wereldberoemde plein ook ‘zichtbaar’ wordt voor blinden en slechtzienden. Daarnaast geeft een QR-code op het blok toegang tot de audiotour ‘Ontdek de Dam’.

Na een jaar met aanzienlijk minder bezoekers voor het wereldberoemde plein, wilde de ondernemersvereniging bewoners en bezoekers het centrum opnieuw laten ontdekken. Na het succes van het eerste werk van Streetart Frankey werd de kunstenaar nu gevraagd om een kunstwerk te maken dat niet alleen de vele parels aan de Dam zichtbaar maakt - voor de blinden en slechtzienden – maar tegelijk ook mensen aanzet om de audiotour te beluisteren. Het werk is een betonblok in brons geworden dat de Nieuwe Kerk, de Bijenkorf, het Nationale Monument, het Koninklijk Paleis, maar ook minder bekende gebouwen als de Bisschop, het Reisbureau der Staatsspoorwegen en Gebouw Industria van de Koninklijke Industrieele Groote Club, in miniatuur laat voelen en ervaren.

Frankey – onder andere bekend door zijn wekelijkse streetart pagina in PS magazine van Het Parool – zegt zelf over zijn nieuwe bronzen werk: “Ik voelde me ontzettend vereerd om weer wat te mogen ontwerpen voor deze iconische locatie. Na zo’n lange tijd leegte, is het fantastisch om de Dam weer wat levendiger te zien en wat te kunen maken voor al die mensen die deze prachtige centrale plek weer bezichtigen. Ik wilde laten zien dat de betonblokken - waar anders niemand bij stilstaat - ineens een iconisch object kunnen worden waar mensen juist even de tijd voor nemen. Om te kijken, voelen, luisteren en te ervaren.”

De Audiotour

Tijdens de audiotour worden bezoekers en bewoners meegenomen rondom de Dam, langs veertien markante bouwwerken. Op een individuele manier verkennen zij het gebied, ondersteund door een digitale plattegrond en enkele actuele en historische foto’s per gebouw. Bij elke stop kunnen zij circa 5 minuten uitleg beluisteren over de architectuur, maar ook over de ontstaansgeschiedenis van de instituties en de bedrijven. De audiotour is geschreven en geproduceerd door architectuurjournaliste Anneke Bokern en architect Paul Vlok van architour. Al sinds 2004 organiseert architour architectuurrondleidingen in Nederland, geleid door ervaren lokale architecten.