Rode Kruis open giro 6868 voor Afghaanse vluchtelingen

opschalen van hulp aan Afghanen Het Rode Kruis opent giro 6868 voor hulp aan Afghanen in Nederland en Afghanistan. Met de hulp wil het Rode Kruis bijdragen aan een goede opvang van Afghaanse vluchtelingen in Nederland. Ook is steun nodig voor het humanitaire leed in Afghanistan. De hulporganisatie roept mensen die willen helpen op om vooral financieel bij te dragen. Kleding en andere tweedehands spullen zijn op dit moment niet nodig.

“Om Afghanen zoveel mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen, willen we de noodhulp in Afghanistan en Nederland opschalen”, aldus Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik. Met dat geld biedt het Rode Kruis onder meer medische hulp in Afghanistan. In de afgelopen weken is het aantal gewonden dat moet worden behandeld in faciliteiten van het Rode Kruis namelijk enorm toegenomen.

Geweld, droogte en dreigende honger

In Kabul bleef het relatief rustig, maar er is zwaar gevochten in andere delen van het land. In steden als Kandahar, Herat en Lashkar Gah zijn duizenden gewonden gevallen. Huizen, ziekenhuizen en infrastructuur zijn zwaar beschadigd geraakt of verwoest. Het land ligt bezaaid met explosieven, waarvan vele in de afgelopen weken zijn geplaatst. De medische teams verwachten hierdoor nog maanden en jaren patiënten te moeten behandelen. Dagelijks melden zich vele honderden mensen bij de Rode Kruis posten voor medische hulp.

Naast het geweld heeft de bevolking de afgelopen tijd ook andere rampen over zich heen gekregen. Zo werd een groot deel van het land getroffen door extreme droogte. Bijna 2 miljoen ton aan tarweoogst kan verloren gaan en 3 miljoen dieren dreigen door de droogte te overlijden. Mensen die op het land werkten, zijn hun inkomen kwijt. Door de droogte dreigt honger voor bijna een derde van de bevolking. Zo’n 11 miljoen mensen hebben hulp nodig om aan voldoende eten te komen.

Financiële steun en medische hulp

In Afghanistan zijn op dit moment zo’n 1800 hulpverleners van het lokale en Internationale Rode Kruis in alle delen van het land aanwezig en helpen waar ze kunnen. Het Rode Kruis helpt zo’n 280.000 Afghanen met financiële steun, zodat ze eten kunnen kopen en hun gewassen kunnen herstellen. Ook geeft de organisatie medische hulp aan mensen die gewond zijn geraakt in de oorlog. In de eerste helft van dit jaar behandelde het Rode Kruis al 49.500 oorlogsslachtoffers en werden al 79.953 mensen geholpen met revalideren. Verder zorgt het Rode Kruis voor betere toegang tot drinkwater.

Hulp in Nederland

In Nederland staan de Rode Kruis-hulpverleners de Afghanen bij door te zorgen voor vervoer, warme maaltijden, kleding en speelgoed voor de kinderen. Ook helpen ze de vluchtelingen met het herstellen van contact met hun dierbaren in Afghanistan. Volgens Marieke van Schaik hebben de Afghanen op stel en sprong hun land moeten verlaten en daardoor nauwelijks spullen kunnen meenemen.

Het Rode Kruis krijgt op dit moment veel telefoontjes van mensen die hulp willen aanbieden voor Afghanistan. Ook heeft de organisatie in de afgelopen dagen veel kleding en spullen gekregen van mensen die wilden helpen. Van Schaik: “Het is hartverwarmend om te zien hoe begaan Nederland is met het lot van de Afghanen door alle inzamelingsacties die zijn gestart.” Op dit moment zijn er genoeg spullen, en is er vooral behoefte aan financiële ondersteuning van de hulpactiviteiten. De vrijwilligers van het Rode Kruis staan in Nederland ook klaar met het een luisterend oor. “Onze hulpverleners helpen niet alleen met de benodigde spullen, maar zorgen ook dat de mensen hun verhaal kwijt kunnen zodat ze zich welkom voelen.”

De hulporganisatie is nu actief in de opvanglocaties in Groningen en Zeist en is nog in gesprek met het COA voor ondersteuning op de andere locaties.

Daarnaast zal het Rode Kruis in de komende dagen de hulplijn openstellen in Afghaanse talen voor de vluchtelingen. Daar kunnen ze terecht met vragen en om contact te zoeken met familieleden in Afghanistan.