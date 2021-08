Nederland beëindigt de evacuatieoperatie in Afghanistan

Pijnlijke situatie

'Vanaf dit moment heeft Nederland geen presentie meer in Kabul. Dit is een pijnlijke situatie met ingrijpende consequenties voor de mensen die nog steeds aanwezig zijn in Afghanistan en in aanmerking komen om nog geëvacueerd te worden', aldus het ministerie.

Zoveel mogelijk evacuaties uitgevoerd

De afgelopen dagen zijn de inspanningen van het kabinet onophoudelijk en onder steeds moeilijkere omstandigheden voortgezet om zoveel mogelijk mensen behorende tot de doelgroep conform de motie Belhaj te evacueren. De toegangspoorten naar het vliegveld werden in de ochtend van 26 augustus vanwege de verhoogde dreiging gesloten. Er is nog tot op het laatste moment geprobeerd mensen binnen te krijgen. Ook is het ternauwernood nog gelukt om drie bussen met meer dan honderd personen binnen de poorten te krijgen.

Voortzetting van de inspanningen

De inspanningen van het kabinet worden voortgezet om ook diegenen te helpen die voor evacuatie in aanmerking komen en nog in Afghanistan zijn achtergebleven. Ook wil het kabinet de Afghaanse bevolking blijven steunen.