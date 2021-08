Klein gaslek na graafwerkzaamheden voortuin woning in Liempde

Tijdens graafwerkzaamheden in de voortuin van een woning aan de Europalaan in Liempde is vrijdagochtend een gaslekkage ontstaan. Rond 09.15 uur werd de brandweer gealarmeerd die ter plaatste de situatie veilig stelde.