Twee ontsnapte wolven Dierenpark Amersfoort groeven kuil onder omheining

Maandagmiddag wisten twee wolven in Dierenpark Amersfoort uit hun verblijf te ontsnappen. Hierop waarschuwde het dierenpark haar bezoekers volgens het protocol en verzocht deze om in binnenlocaties te blijven om de dieren in alle rust te kunnen lokaliseren.