Flitscamera's geplaatst op Haringvlietbrug

Dinsdag 31 augustus gaan twee flitscamera’s op de Haringvlietbrug (A29) handhaven op de maximumsnelheid van 50 km/h. 'Sinds 23 augustus geldt daar een nieuwe maximumsnelheid van 50 km per uur. De maximum snelheid is verlaagd om de brug veilig te kunnen blijven gebruiken tot aan de geplande werkzaamheden, in 2023', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandagmiddag.