Ruzie met stroomstootwapen

Vroeg in de ochtend kwam een melding binnen van een conflict in Hofdijkstraat tussen een man en een vrouw. Daarbij werd mogelijk een stroomstootwapen gebruikt. De politie ging direct naar de locatie en zag in een auto een stel dat voldeed aan het signalement. De personen werden staande gehouden en de auto werd onderzocht. Agenten vonden in het voertuig een stroomstootwapen en een op een vuurwapen lijkend voorwerp. Daarop werden beide verdachten aangehouden.