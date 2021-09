Stof in IJmond bevat veel PAK en metalen

In Wijk aan zee, Beverwijk, Velsen-Noord en IJmuiden zijn in het neergedaalde stof meer polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en metalen gevonden, dan buiten de IJmond. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . In Wijk aan Zee werden de hoogste waarden gemeten. Metalen zoals ijzer, mangaan, vanadium en chroom en PAK zijn daar 20 tot 100 keer meer gemeten dan op plekken buiten de IJmond. De blootstelling aan de hoeveelheden lood en PAK in het stof in de IJmond is ongewenst voor de gezondheid van kinderen. Eerder concludeerde het RIVM al dat er in de IJmond meer acute klachten gemeld worden bij de huisarts en de luchtkwaliteit vaker matig tot onvoldoende is.

Hoeveelheid lood en PAK in stof IJmond ongewenst voor gezondheid kinderen

Kinderen die buiten en binnen spelen komen in contact met stof in de leefomgeving. Het gaat dan om stof dat is neergedaald, dus dat te zien is op bijvoorbeeld vensterbanken of speeltoestellen. Zij komen via hun huid in contact met PAK en metalen die in het stof zitten. Ook krijgen kinderen de stof via hun handen in hun mond. De hoeveelheid PAK en lood die kinderen hierdoor binnen kunnen krijgen is ongewenst. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert dan ook om de blootstelling aan deze stoffen zo veel mogelijk te beperken. Van de andere metalen in het stof wordt geen gezondheidsrisico verwacht.

Meeste stof in Wijk aan Zee

In Wijk aan Zee, Beverwijk, Velsen-Noord en IJmuiden zijn buitenshuis de hoeveelheden PAK en metalen in het neergedaalde stof groter dan op locaties buiten de IJmond. Ze zijn het grootst in Wijk aan Zee. Daar zijn sommige metalen zoals ijzer, mangaan, vanadium en chroom, en PAK, in hoeveelheden van 20 tot 100 keer meer in het stof aanwezig dan buiten de IJmond.

Binnen in de woningen, met name in Wijk aan Zee, zijn de hoeveelheden PAK en de meeste metalen licht verhoogd. Maar de hoeveelheden in de woningen zijn veel lager dan buiten en dragen nauwelijks bij aan de totale hoeveelheid waar mensen aan blootstaan. Het onderzoek naar de herkomst van de stoffen loopt nog. Wel is al duidelijk dat een deel van het stof van het terrein van Tata Steel komt.

Veegonderzoek

In de IJmond in Noord-Holland is neergedaald stof te zien rondom het terrein van Tata Steel, bijvoorbeeld op vensterbanken, tuinmeubelen of op straat. Bij bewoners geeft het overlast. Ook maken zij zich zorgen over hun gezondheid en die van hun kinderen. Het RIVM en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Kennemerland hebben daarom in opdracht van de Provincie Noord-Holland gemeten hoeveel PAK en metalen in het neergedaald stof zit. Daarnaast is een inschatting gemaakt wat voor risico het kan hebben voor de gezondheid van kinderen van tussen de één en twaalf jaar in dit gebied. In verschillende dorpen rond Tata Steel is drie keer stof verzameld en onderzocht. Dit is gedaan op 29 locaties buiten, en op 12 locaties binnen in woningen. Daarnaast is er op een aantal locaties buiten de IJmond onderzoek gedaan ter vergelijking.