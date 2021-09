Spaarpaal geopend in Schalkwijk voor 'Tour de Schalkwijk'

'Na Eemnes, Amersfoort en De Bilt werd op dinsdag 31 augustus de spaarpaal geopend in Schalkwijk door Kees van Dalen, wethouder van gemeente Houten. De spaarpaal is een slim initiatief om veilig rijden te bevorderen én te belonen', zo meldt de provincie Utrecht.

Sparen voor goed lokaal doel

Automobilisten kunnen door veilig te rijden sparen voor een goed doel. De spaarpaal is mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht en reist rond door de provincie Utrecht. Bij iedere passage van de spaarpaal waarbij men zich aan de maximumsnelheid van 30 km/h houdt, stort de gemeente Houten voor Schalkwijk een bedrag in de spaarpot.

'Tour de Schalkwijk'

De spaarpaal in Schalkwijk blijft vijf weken hangen. Daarna keert de gemeente het gespaarde bedrag uit aan het gekozen spaardoel. Als spaardoel is door de inwoners van Schalkwijk gekozen voor de activiteiten van de ‘Tour de Schalkwijk’, een jaarlijks wielerevent voor jongeren

Verbeteren verkeersveiligheid

Doel van de spaarpaal is bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Provincialeweg in Schalkwijk. Voor het plaatsen van de spaarpaal is voor de maand september gekozen omdat dan de vakantie voor de meeste mensen voorbij is en de scholen weer beginnen. Dé tijd dus om extra aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de veiligheid van scholieren en overige fietsers.