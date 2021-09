Overvolle Dam door coronademo, gemeente roept op niet meer te komen

Zondag is de Dam in Amsterdam rond 11.30 uur volgestroomd met mensen die demonstreren tegen de coronamaatregelen. Volgende de gemeente Amsterdam gaat het om een groep van tienduizend personen.

'Kom hier niet naar toe'

De gemeente roept via twitter op om niet meer naar de Dam te komen vanwege de grote drukte: 'Het is te druk bij de demonstratie in het centrum. Sluit niet meer aan. Kom hier niet naar toe', aldus de tweet van de gemeente.

Wandeltocht

De demonstratie kan vooralsnog wel gewoon doorgaan mits deze gemoedelijk blijft. De politie is aanwezig maar handhaaft de 1,5 meter-regel niet. Ook is een deel van de demonstranten rond 12.00 uur begonnen met een wandeltocht door de stad om later weer aan te sluiten op de Dam.