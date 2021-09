Ongeval met scooters en auto Eindhovenseweg-Zuid in Best

Afgelopen zondag heeft er omstreeks 16.00 uur een verkeersongeval plaatsgevonden op de kruising van de Eindhovenseweg-Zuid met de Materiaalweg in Best.

Auto en scooters gebotst

Ter plaatste was een auto gebotst met 2 scooters. Beide scooters liepen lichte schade op bij het ongeval. Eén van de scooterrijders is ter plaatse nagekeken in de ambulance.

Oversteken

De auto kwam uit de richting van Eindhoven, de scooters wilden oversteken bij de stoplichten en werden aangereden door de auto. De andere scooterrijder bleef ongedeerd bij het ongeval. Het overige verkeer ondervond weinig hinder van het ongeval.