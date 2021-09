VEH: Brandveiligheid ontbreekt in wetsvoorstel laadpalen in appartementsgebouwen

Een wetsvoorstel moet het voor appartementseigenaren makkelijker maken om laadpalen voor elektrische auto's aan te leggen in parkeergarages onder het gebouw. VvE's moeten op basis van de nieuwe wet straks daarover sneller een besluit kunnen nemen. Vereniging Eigen Huis vindt dat er in het huidige voorstel te weinig aandacht is voor brandveiligheid en heeft dat aan de betrokken ministeries laten weten.

Het wetsvoorstel Wet notificatieregeling oplaadpunten VvE’s moet belemmeringen wegnemen voor het plaatsen van oplaadpunten op het terrein van een VvE. Als de wet wordt aangenomen zou een bewoner voor de aanleg van een eigen oplaadpunt kunnen volstaan met een melding aan de VvE. De aanlegkosten en een eventueel hogere premie van de collectieve opstalverzekering zijn dan voor rekening van de gebruiker van het oplaadpunt.

Vereniging Eigen Huis vindt dat de wetswijziging het probleem slechts gedeeltelijk aanpakt omdat de brandveiligheid daarin niet is geregeld. En juist dat maakt het aanleggen van elektrische laadpalen er voor VvE’s niet eenvoudiger op. Wat nodig is zijn heldere veiligheidskaders die bewoners en VvE’s zekerheid geven over de brandveiligheid. Het gebouw, dat immers gemeenschappelijke eigendom is, kan daarmee goed verzekerd blijven. De vereniging heeft dit aan de betrokken ministeries laten weten in reactie op het wetsvoorstel.