Rapport veiligheid LHBTI-leerlingen Gomarus Scholengemeenschap mag openbaar

De Inspectie van het Onderwijs mag een rapport over de Gomarus Scholengemeenschap onverkort publiceren. 'Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag dinsdag geoordeeld. De Gomarus wilde publicatie van het rapport tegenhouden, maar volgens de voorzieningenrechter is de inhoud van het rapport niet onrechtmatig.

Homoseksualiteit

In maart 2021 verscheen in NRC Handelsblad een artikel met de titel ’School duwt kinderen ongevraagd de kast uit’. Daarin ging het over ervaringen van oud-leerlingen met de wijze waarop de Gomarus (een reformatorische school) omgaat met homoseksualiteit. Dit artikel vormde aanleiding om onderzoek te doen naar de sociale veiligheid van LHBTI-leerlingen op de school.

Veiligheid LHBTI-leerlingen

In het onderzoeksrapport heeft de Inspectie geconcludeerd dat de school voor leerlingen met een LHBTI-geaardheid onvoldoende zorgdraagt voor die veiligheid. Volgens de Gomarus geeft het rapport een onjuist beeld van de situatie en is het rapport op verschillende punten daarom onrechtmatig.

Terughoudend bij toetsing

De Inspectie heeft een grote beoordelingsruimte bij de oordelen die zij in haar rapportage velt. Dit betekent dat de voorzieningenrechter terughoudend moet zijn als hij toetst of het rapport (of delen daarvan) wel of niet onrechtmatig zijn.

Geen toereikend beleid

De voorzieningenrechter oordeelt dat de passages in het rapport over sociale veiligheid en beleid daarover aanvaardbaar zijn. Hierbij speelt een rol dat er op de school en in de gemeenschap rond de school breed gedeelde opvattingen heersen over wat op het gebied van seksuele geaardheid gewenst is. Die opvattingen brengen mee dat rekening gehouden moet worden met het welbevinden en de veiligheid van leerlingen die een andere (namelijk een LHBTI) seksuele geaardheid hebben. Ondanks incidenten in 2016 en 2019 die daarvoor aanleiding gaven heeft de Gomarus op dit punt geen toereikend beleid ontwikkeld.

Niet onrechtmatig

Tijdens interviews die de Inspectie heeft afgenomen is bovendien naar voren gekomen dat docenten zich soms niet in staat voelen om leerlingen de juiste ondersteuning wat betreft hun geaardheid te bieden en dat leerlingen met vragen over geaardheid niet in gesprek durfden te gaan met docenten. Ook deze bevindingen van de Inspectie dragen bij aan het oordeel dat de inhoud van het rapport niet onrechtmatig is.

'Uit de kast geduwd'

Bezwaren van de Gomarus tegen passages in het Inspectierapport over de lesstof over seksuele diversiteit en bekostiging van een coulance-uitkering aan een oud-leerling die vindt dat zij door de school ‘uit de kast is geduwd’, leiden ook niet tot een publicatieverbod.