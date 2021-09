Rover Jong wil rookvrije bushaltes

'Het openbaar vervoer is samen met de fiets de duurzame en gezonde mobiliteitsoplossing voor de toekomst. Jongeren willen dat het OV nog duurzamer en gezonder wordt. Hierbij past geen ongezonde rooklucht tijdens het wachten op je bus', aldus Marloes Hofstede, woordvoerder van Rover Jong.

Enkele regionale en lokale overheden hebben al besloten om OV-haltes in hun regio rookvrij te maken. Zo zijn in Amersfoort alle haltes voorzien van een stoeptegel die de reiziger oproept niet te roken en ook in Rotterdam zijn alle haltes rookvrij. Amsterdam, Utrecht en enkele gemeenten in Twente hebben al een aantal rookvrije bushaltes. In Gelderland is de beslissing genomen dat alle bushaltes rookvrij worden. Maar er zijn ook nog veel haltes waar roken wel is toegestaan. Marloes Hofstede: “Wij roepen alle gemeenten en provincies op bus- en tramhaltes, maar bijvoorbeeld ook de looproutes tussen bushalte en station, rookvrij te maken zodat het hele OV in Nederland rookvrij is”.

Rookvrije Generatie

De Rookvrije Generatie is een initiatief van Hartstichting, Longfonds en KWF. Met als doel kinderen de kans geven rookvrij op te groeien en hen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken en de verleiding te gaan roken.

Draagvlakonderzoek

Uit een peiling van onderzoeksbureau Kantar Public onder 1067 Nederlanders van 18 jaar en ouder in opdracht van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij blijkt dat er veel draagvlak is voor het voorstel van Rover Jong. Zo is 75% van de Nederlanders voorstander van geheel rookvrije perrons en 73% is voorstander van geheel rookvrije bushaltes. Bovendien groeit dit draagvlak. Zo was in 2018 nog maar 59% van de Nederlanders voorstander van rookvrije perrons. ProRail en NS hebben in oktober 2020 de perrons rookvrij gemaakt.