Arrestatieteam valt 4 woningen in Rotterdamse wijk Hillesluis binnen

In de nacht van dinsdag op woensdag is in Rotterdam het arrestatieteam vier woningen in de wijk Hillesluis binnengevallen. 'De panden werden doorzocht op wapens en/of munitie naar aanleiding van het onderzoek dat loopt naar een schietpartij op de West-Varkenoordseweg in de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 augustus', zo meldt de politie woensdag.

Geschoten bij ruzie op straat

De nacht van maandag 16 op dinsdag 17 augustus is bij een ruzie op straat op de West-Varkenoordseweg geschoten. 'Het onderzoek doet vermoeden dat er over en weer is geschoten op en rond het kruispunt bij de West-Varkenoordseweg, Riederlaan en Donkerslootstraat. Er raakte niemand gewond, maar een kogel raakte wel een woning van een onschuldige omwonende', aldus de politie.

Autoruiten gesneuveld

Als gevolg van de ruzie die aan het schieten vooraf ging zijn diverse autoruiten gesneuveld. Omwonenden werden wakker van de schoten en hebben de politie gebeld. De daders zijn gevlucht. Er is niemand aangehouden.

Vuurwapens

Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog, maar gaf in deze fase aanleiding om een viertal woningen te doorzoeken op de aanwezigheid van wapens en/of munitie. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van wapens en de gevaarsetting die dit geeft, werden de instappen gedaan door het arrestatieteam.

Drugs, bankpassen en gestolen scooter

In de woningen werden geen vuurwapens gevonden. Wel slagwapens, een nepvuurwapen en in één van de woningen werd een handelshoeveelheid drugs en bijbehorende attributen als een weegschaal en verpakkingen gevonden. Ook werden stapels bankpassen op allerlei namen en een gestolen scooter gevonden.

Melden helpt

Zowel het oplossen als het voorkomen van schietpartijen heeft de volle aandacht van de politie. Naast de lopende onderzoeken zet de politie stevig in op surveillance, fouilleeracties en controles. In de aanpak van het vuurwapengeweld is informatie uit de buurt van heel groot belang. Informatie over lopende conflicten of vuurwapenbezit helpt om nieuwe schietpartijen te voorkomen.