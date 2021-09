Gesprekken Remkes donderdag verder, ook met oud-informateur Hamer

Hamer

Vanochtend ontvangt hij om 09.30 uur eerst Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) gezamenlijk. Vervolgens gaat Remkes om 10.30 uur in gesprek met oud-informateur Hamer. Om 13.30 uur komt vervolgens Gert-Jan Segers (ChristenUnie) langs.

Samenwerking met Tweede Kamer

Hoewel Remkes in eerste instantie op zoek zal gaan naar een minderheidskabinet in een nader te bepalen samenstelling van VVD, D66 en CDA, moet ook dat minderheidskabinet kunnen samenwerken met een meerderheid van de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks en ChristenUnie blijven daarom in beeld.