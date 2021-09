Luizenmoeder – De Film haalt Platina Film

'Juf Ank'

'Hoofdrolspeler Ilse Warringa die in haar rol van Juf Ank inkijk geeft in het dagelijks leven op en rondom het schoolplein van Nederlands bekendste basisschool, ontving uit handen van presentator Johnny de Mol in talkshow HLF8, de Platina Film in aanwezigheid van acteurs André Dongelmans en Rop Verheijen', aldus het NFF. De Platina Film Award is een initiatief van het NNF en wordt ondersteund door het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds.

Over de film

Na het wegvallen van directeur Anton proberen Ank en haar collega’s hun basisschool De Klimop weer op de rails te krijgen. Er is onderbezetting, ouders zijn nog veeleisender dan voorheen en corona doet er nog een schepje bovenop. Met een groot themafeest voor de deur komen alle onderhuidse spanningen bovendrijven. Een nieuwe interim-directeur lijkt wat lucht te geven. Maar zijn de verregaande plannen voor digitalisering wel het beste voor de leerlingen? Wanneer de kinderen in opstand komen, bloeit er onverwacht ook nog een nieuwe liefde op.

Over de productie

Luizenmoeder – De Film wordt geproduceerd door Bing Film & TV en Nijenhuis & Co in coproductie met AVROTROS. De producent is Ingmar Menning. Creatief producent en -samen met Ilse Warringa- bedenker van De Luizenmoeder is Jan-Albert de Weerd. Ilse Warringa maakt met Luizenmoeder - De Film haar regiedebuut. Zij doet dit in een co-regie met Jan-Albert de Weerd. Warringa tekent ook voor het scenario van de film. De film is tot stand gekomen met bijdragen van het Nederlands Filmfonds, de Netherlands Film Production Incentive, Abraham Tuschinski fonds en CoBO. Dutch FilmWorks brengt de film in de bioscoop.

Over de cast

De cast bestaat uit Ilse Warringa, Jennifer Hoffman, André Dongelmans, Arnoud Bos, Dragan Bakema, Maaike Martens, Leny Breederveld, Bianca Krijgsman, Rian Gerritsen, Dunya Khayame, Meral Polat, Aiko Mila Beemsterboer, Rop Verheijen, Walid Benmbarek en Beppie Melissen. Luizenmoeder – De Film is nog te zien in 136 bioscopen en is door distributeur Dutch FilmWorks uitgebracht.

Platina Film

De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Nederlands Film Festival, het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds toegekend wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires en korte films die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken.