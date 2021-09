KHN: Horeca is woest

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is absoluut niet te spreken over de plannen van het kabinet om toegang tot de horeca alleen toe te staan voor mensen die ingeënt zijn of een negatieve test kunnen tonen. Zoals het er nu naar uit ziet werkt heel Nederland toe naar versoepelingen per 25 september, maar krijgt de horeca er opnieuw restricties bij. Behalve het testen voor toegang zou de overheid voor alle horeca die na 22.00 uur open is en die meer dan 60dB aan geluid produceert, de inzet van een portier en kaartverkoop verplicht willen stellen. Onacceptabel, aldus KHN. In plaats van dat het Kabinet haar ongelijk toegeeft, kiest men er voor het regime voor de hele horeca te verzwaren.

KHN is te verstaan gegeven dat het kabinet - met angst voor de uitkomst van het kort geding aangespannen door KHN (welke op dinsdag 14 september dient) en om onder een financieel steunpakket voor de nachthoreca uit te komen - een draai wil maken betreffende nachthoreca. In plaats van de Clubs & Nightlife bedrijven tot 1 november verplicht gesloten te houden, wil het kabinet de hele horeca gelijk trekken, máár met een generieke verzwaring voor de hele sector. Terwijl heel Nederland afscheid genomen lijkt te hebben van de 1,5 meter, en versoepelingen worden doorgevoerd, krijgt de horeca opnieuw een klap. Men mag dadelijk zonder testen voor toegang 2,5 uur naast elkaar in trein en OV zitten, maar om de horeca binnen te komen worden allerlei drempels opgeworpen.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen reageert fel. “Opnieuw worden er mogelijk voor de horeca strengere maatregelen opgelegd, waardoor ondernemen haast onmogelijk wordt gemaakt. Als sector hebben we nog steeds te maken met restricties, er is door alle onzekerheid een enorm personeelstekort en de schuldenberg is enorm. Ik ben echt laaiend want het is echt onacceptabel dat de horeca constant politieagent moet spelen. Nederland is corona moe en heeft genoeg van alle coronamaatregelen. Het wispelturige overheidsbeleid is inmiddels niet meer uit te leggen. Dit kun je niet op ondernemers afschuiven. KHN pleit er dan ook voor dat de maatregelen per direct worden losgelaten.”

Horeca voelt zich ‘gebruikt’ om vaccinatiegraad te verhogen

Het kabinet gebruikt een bredere inzet van coronatoegangsbewijzen in de horeca nu als middel om druk uit te oefenen en de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Deze onacceptabele verzwaring staat haaks op het principe van gastvrijheid. De horeca is de huiskamer van de samenleving, waar iedereen welkom is en zich ook welkom zou moeten voelen. KHN accepteert het dan ook niet dat de horeca “gebruikt” wordt om een falend overheidsbeleid te verbloemen. De vaccinatiegraad zal niet enorm toenemen en dus is het moment gekomen om te leren leven met het virus zónder beperkingen voor het bedrijfsleven en maatschappij.

Extra regeldruk

Horecaondernemers zitten er ook totaal niet op te wachten. Ze willen niet weer (!) als controleur of politieagent moeten optreden. Natuurlijk kun je personeel trainen om met toegangsbewijzen te werken, maar dan moet er wel personeel zijn. Er is al enorme krapte en om nu extra fte vrij te maken voor een controle waar écht niemand op zit te wachten. Bovendien kan er geen ID-controle, geen registratie en testen plaatsvinden zonder kosten. Daar komt bij dat ondernemers de extra kosten die zij moeten maken aan extra fte (als je die dus überhaupt al kunt krijgen) niet kunnen terugverdienen. Ook een systeem van kaartverkoop is niet zomaar geïmplementeerd. Daarnaast werpt het ook een onnodige drempel op voor een spontaan bezoek.

Ook voorziet KHN handhavingsproblemen; er is gebrek aan draagvlak in de samenleving en een concreet plan voor de uitwerking van dit systeem ligt er niet. Daarnaast verwacht KHN grote weerstand bij horecaondernemers tegen deze maatregelen.