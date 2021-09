Ruzie mondt uit in vuurwapengeweld

en twist in de omgeving van de Paulus van Hemertstraat (Amsterdam West) eindigde woensdagavond 8 september in een heftige ruzie waarbij is geschoten. De politie heeft vijf mannen aangehouden. Eén persoon is bij deze gebeurtenissen gestoken. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis en daar behandeld aan zijn verwondingen.