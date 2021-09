Groep van 13 Nederlanders uit Afghanistan vertrokken

Donderdag is een groep van 13 Nederlanders uit Afghanistan vertrokken en is onderweg naar de Qatarese hoofdstad Doha. 'Vanuit daar zullen zij hun reis voortzetten naar Nederland', zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.

Met Qatarese vlucht naar Doha

De groep Nederlanders is vanuit Kaboel naar de luchthaven gebracht. Van daaruit worden ze met een Qatarese vlucht overgebracht naar Doha. Daar worden ze opgevangen door Nederlandse diplomaten die hen helpen om zelf via lijnvluchten verder te reizen naar Nederland.

Samenwerking Qatar

Deze reis is mogelijk gemaakt in samenwerking met de Qatarese autoriteiten. Daarvoor is het kabinet Qatar zeer dankbaar. Minister Kaag van Buitenlandse Zaken: ‘Ik ben heel blij dat we deze Nederlanders in veiligheid hebben kunnen brengen. We zijn de Qatarese autoriteiten heel dankbaar dat zij deze exercitie mogelijk hebben gemaakt. Tegelijk zijn er nog veel mensen in Afghanistan die willen vertrekken. Nederland blijft zich inspannen om ook hen te helpen.’

Geen details vanwege veiligheid

Samen met deze Nederlanders zijn ook burgers van enkele andere westerse landen naar Doha overgebracht. Met het oog op toekomstige vluchten en de veiligheid daarvan, kan het ministerie geen mededelingen doen over verdere details.

Tijdsdruk, veiligheidsrisico’s en veel onzekerheden

Voor deze vlucht was een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Het proces ging gepaard met tijdsdruk, veiligheidsrisico’s, onzekerheden, passage langs Taliban checkpoints en vereiste toestemming van betrokkenen om hun persoonsgegevens te delen met de Qatarese overheid.

Deel niet op tijd

Een deel van de Nederlanders die mee kon en mee wilde, is er niet in geslaagd om zich op tijd bij de anderen te voegen. Een groep van nog eens 25 andere Nederlanders in Afghanistan hebben aangegeven op dit moment geen gebruik te willen maken van deze optie. Zij zijn nog in het land en wachten op andere mogelijkheden om te vertrekken. Het kabinet blijft zich daarvoor inzetten en contact met hen onderhouden.

Alleen toegankelijk voor Nederlandse paspoorthouders

Deze reis was, met oog op de veiligheid, alleen toegankelijk voor Nederlandse paspoorthouders. Het was op dit moment helaas niet mogelijk om mensen met een Nederlandse verblijfsvergunning of Afghanen die op een Nederlandse lijst staan via deze weg te helpen Afghanistan te verlaten. Nederland werkt, samen met internationale partners, hard om ook deze mensen bij te staan en in veiligheid te brengen.