Man neergestoken tijdens burenruzie in Schiedam

Donderdagavond kregen twee mannen in Schiedam aan de Den Bommelsestraat ruzie, die eindigde in een steekincident. 'Eén van de twee is met meerdere verwondingen overbracht naar het ziekenhuis en de ander is aangehouden', zo laat de politie donderdagavond weten.