Aanhouding na drugsverzending per post

In een onderzoek van de afdeling Opsporing van de Dienst Infrastructuur is donderdag 9 september een 45-jarige man uit Amsterdam aangehouden in verband met het verzenden van postpakketten met verdovende middelen. De postpakketten waren bestemd voor Australië.

Het onderzoek

Op 14 juni werden 3 aangeboden postpakketten gecontroleerd bij een postbedrijf. Na controle van deze pakketten, die allemaal een holle computerkast bevatten, bleek dat hier in totaal 12 kilo cocaïne in zat. Op zondag 27 juni werd er weer een soortgelijk pakket aangeboden bij het postbedrijf. Ook dit pakket is in beslag genomen. Na onderzoek bleek dat dit pakket wederom een computerkast bevatte, maar nu met 4 kilo MDMA. Op donderdag 1 juli werd in verband met deze zendingen een 38-jarige man uit Lelystad aangehouden. In zijn woning werd wederom een soortgelijke computerkast aangetroffen, die na onderzoek ook 4 kilo MDMA bleek te bevatten. De op 1 juli aangehouden man zit op dit moment in voorlopige hechtenis.

Uit onderzoek kwam naar voren dat ook de 45-jarige Amsterdammer vermoedelijk betrokken was bij de verzending van deze verdovende middelen. Hij zal vrijdag voor de rechter-commissaris worden geleid.