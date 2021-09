Minister Grapperhaus tegen inzet waarnemers preventief fouilleren

Tijdens een Kamerdebat over etnisch profileren zei demissionair minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat hij geen voorstander van waarnemers tijdens het preventief fouilleren.

Volgens AT5 zijn er sinds 1 september burgerwaarnemers tijdens fouilleeracties van de politie. Deze moeten er op toezien dat tijdens deze controles daadwerkelijk willekeurige personen worden uitgekozen en niet op basis van uiterlijke kenmerken.

Ook de politiebonden hebben zich negatief uitgelaten over het inzetten van burgerwaarnemers. Minister Grapperhaus benadrukt dat dit een actie is van de driehoek van Amsterdam en niet de beslissing van hem is geweest.

‘Ik heb alle vertrouwen in de professionaliteit en eerlijkheid van mijn politiemensen. Ik zeg ook dat ik dit zelf niet nodig zou hebben gevonden om daar waarnemers bij te zetten’, aldus Grapperhaus