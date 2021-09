Universiteitsgebouw Erasmus per direct gesloten om scheuren in vloeren

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft vrijdag besloten om Polak Building op campus Woudestein per direct te ontruimen en te sluiten. 'Aan aanleiding is scheurvorming in de vloeren van het gebouw. Waardoor de scheuren precies zijn veroorzaakt is nog niet duidelijk', zo meldt de universiteit vrijdag.