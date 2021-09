Verdachte (31) doodsteken vrouw (34) in Den Bosch langer vast

Onderzoek naar de toedracht nog in volle gang

'Om antwoord te krijgen op de vraag wat er precies is voorgevallen, wordt met een groot aantal getuigen gesproken. Het gaat om mensen uit de omgeving van de verdachte en het slachtoffer, maar ook om mensen die getuige waren van het steekincident', aldus het OM. Naast het forensisch onderzoek op de plaats van het misdrijf, zijn de woningen van de verdachte en het slachtoffer doorzocht op zoek naar aanwijzingen.

Relatieproblemen

De verdachte en het slachtoffer hadden samen een dochtertje van een jaar oud. Het meisje was aanwezig bij het steekincident, maar bleef ongedeerd. Het OM houdt er rekening mee dat de toedracht van het steekincident moet worden gezocht in relatieproblemen tussen de twee. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan. De man is de enige verdachte in de zaak.