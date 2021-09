Rotterdamse politiemedewerker aangehouden voor computervredebreuk

Een 33-jarige medewerker van de politie-eenheid Rotterdam is deze week aangehouden en zijn woning is doorzocht. De Rotterdammer wordt verdacht van het ongeautoriseerd raadplegen van politiesystemen. Dat is in juridische termen computervredebreuk en is strafbaar.