Tienduizenden deelnemers aan protestmars "Unmute Us"

Opnieuw is er een protestmars van “Unmute Us” door de straten van de hoofdstad getrokken. Meer dan tienduizend deelnemers protesteerden en vroegen aandacht voor versoepeling van de coronamaatregelen in de evenementenbranche.

De demonstratie begon volgens AT5 om 14.00 uur in het Westerpark en hier eindigde de stoet ook. Op tal van andere plaatsen in het land werd er gedemonstreed. Woordvoerder Jasper Gooseen van Unmute Us laat weten dat zij per direct weer evenementen weer mogelijk zijn.