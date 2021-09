COC Rotterdam beklad met anti LHBTQI+ leuzen

In de nacht van zaterdag op zondag 12 september is het pand aan de Schiedamsesingel, waarin in het COC Rotterdam gevestigd is, beklad met anti LHBTQI+ leuzen. 'We doen onderzoek', zo meldt de politie maandag.

Ander pand ook beklad en poging brandstichting

In augustus is er ook een pand aan de Brielselaan beklad met dergelijke leuzen, nadat er geprobeerd was brand te stichten. Of er een verband is tussen de zaken wordt door meerdere rechercheteams van de politie onderzocht.

Getuigenoproep

De politie vraagt mogelijk getuigen die in de nacht van zaterdag 11 september op zondag 12 september iets verdachts hebben gezien of gehoord op of nabij de Schiedamsesingel, of die over camerabeelden beschikken, om contact op te nemen.