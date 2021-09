Negen verdachte 'uithalers' aangehouden na benauwde momenten in container

Drugs uit containers halen

Een uithaler is één van de schakels in de keten van de drugssmokkel. Drugs die verstopt in containers het land binnenkomt, moet door de uithalers weer uit die container gehaald worden. 'Dat dit werk niet zonder risico’s is, bleek maandagmiddag maar weer. Negen uithalers zaten opgesloten in een container met boomstammen en kregen last van zuurstofgebrek', aldus de politie. Zij alarmeerden zelf telefonisch de hulpdiensten die de container wisten te traceren en de mannen te bevrijden. Na een check door de ambulancemedewerkers zijn de mannen aangehouden en overgebracht naar het bureau.

'Laatste weken enorme stijging'

Uithalers zijn een bekend fenomeen in de haven en met regelmaat vinden beveiligers en opsporingsdiensten uithalers op haventerreinen. De laatste weken is dit aantal erg gestegen. Binnen tien dagen zijn ruim 110 personen opgepakt die zich onbevoegd op een haventerrein begaven.

'Hotelcontainer'

Soms lopen deze personen los over de terreinen, maar soms maken zij gebruik van zogenoemde ‘hotelcontainers’, een container waarin zij zichzelf opsluiten of laten opsluiten in afwachting van de leeg te halen container. Zo’n opsluiting kan soms zelfs tot meerdere dagen duren. De vraag is of uithalers altijd bewust zijn welke risico’s zij nemen ten aanzien van het zuurstofgehalte en andere gassen die kunnen vrijkomen bij sommige ladingen. Nog los van alle andere risico’s die inherent zijn aan het hebben van een rol in een crimineel netwerk.

Tweede container

De hulpdiensten zochten maandagmiddag, na het ontdekken van de eerste container, nog verder naar een eventuele tweede container, omdat niet gelijk zeker was of de container die was gevonden ook de container was van waaruit gebeld werd. Toen dit rond 14.30 uur alsnog kon worden vastgesteld, schaalden de hulpdiensten weer af.