Dit zijn de versoepelingen van de coronaregels in het onderwijs

Primair en speciaal onderwijs

De quarantaineregels op basisscholen worden aangepast vanaf 20 september. Als een kind in de klas besmet is met het coronavirus hoeft niet meer de hele klas in quarantaine. In deze fase van de pandemie is het verhoudingsgewijs een te zware maatregel geworden dat heel de klas naar huis gaat bij een besmetting. Elke dag niet op school, is er één te veel. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan.

Basisregels

De basisregels blijven gelden op basisscholen, net als in de rest van de samenleving: bij verkoudheidsklachten met koorts en/of hoesten moet een leerling of leraar zich laten testen in de GGD-teststraat en wie positief test, gaat in quarantaine. Onderwijspersoneel hoeft vanaf 25 september onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden.

Geen mondkapjes in het voortgezet onderwijs

Leerlingen en onderwijspersoneel van middelbare scholen hoeven vanaf 25 september in de gangen geen mondkapjes meer te dragen. Ook hoeven leraren en leerlingen en onderwijspersoneel onderling geen 1,5 meter afstand meer te bewaren.

Twee keer per week zelftest

Voor niet-gevaccineerde leerlingen geldt dat ze nog steeds twee keer per week een zelftest doen en 10 dagen in quarantaine gaan als er een klasgenoot besmet is. Gevaccineerde leerlingen hoeven dit niet, omdat zij minder kans hebben om ziek te worden en in het ziekenhuis te belanden dan mensen die niet-immuun zijn. Je wordt gezien als immuun twee weken na de tweede vaccinatie van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca of na één vaccinatie en een besmetting met het coronavirus. Dit geldt ook 28 dagen na de Janssen-vaccinatie of als je minder dan 6 maanden geleden corona hebt gehad.

Mbo en hoger onderwijs weer helemaal open

Op 30 augustus verviel de 1,5 meter afstandsregel al op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten, maar werden er nog wel enkele maatregelen getroffen. Hiervan vervalt nu het grootste deel. Zo vervalt de groepsgrootte van maximaal 75 studenten per ruimte met ingang van 25 september. Ook het verplicht dragen van mondkapjes buiten de les- en collegezalen wordt afgeschaft. Hierdoor kan er, nadat er voldoende tijd is geweest om roosters aan te passen, nog meer fysiek les op de onderwijsinstellingen georganiseerd worden, waardoor het onderwijs weer kan plaatsvinden zoals voor de invoering van de coronamaatregelen. Wel blijft het advies voor studenten en medewerkers om preventief zelftesten te blijven gebruiken. Ook blijven de basisregels ten aanzien van hygiëne en gezondheid gelden en blijven instellingen zorg dragen voor goede ventilatie.