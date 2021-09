Remkes praat dit weekend op landgoed Hilversum met Rutte, Kaag en Hoekstra

Johan Remkes heeft de fractievoorzitters Rutte (VVD), Kaag (D66) en Hoekstra (CDA) uitgenodigd om aankomend weekend inhoudelijk verder te formeren. Dat wil hij doen in alle rust zonder bemoeienis van derden op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum van zaterdag 18 op zondag 19 september.

Steun voor minderheidskabinet

Remkes is op 7 september op pad gestuurd door de Kamer met de opdracht mogelijkheden voor een minderheidskabinet te onderzoeken. Woensdag werd tijdens gesprekken bekend dat de fractievoorzitters van de Groep-Van Haga, SGP, Volt, Fractie-Den Haan en Ja21 open staan om een minderheidskabinet eventueel te steunen. Wel leggen de verschillende partijen hun eigen accenten en voorkeuren bij de informateur op tafel wat betreft de inhoudelijke koers van een nieuw kabinet.

Inhoudelijke onderhandelingen

Nu is het aan Remkes om te onderzoeken of hij ook een combinatie van VVD, D66 en CDA om de tafel kan krijgen om inhoudelijk te onderhandelen. VVD-leider Mark Rutte meldde in ieder geval dat zijn verhouding met Sigrid Kaag (D66) goed is, ondanks de scherpe kritiek die zij vorige week in haar H.J. Schoo-lezing op hem uitte.