Brandmelding in bedrijfspand aan de Duinweg in Schijndel

Rond 09.35 uur werd donderdagochtend een brand gemeld bij een bedrijfspand aan de Duinweg in Schijndel. De brandweer kwam met groot materieel ter plaatse.

Onduidelijk

Naast een blusvoertuig kwamen ook twee watertankwagens en een hoogwerker ter plaatse. De brandweer stond aan de achterzijde van het bedrijfspand. Er waren ook enkele brandweerlieden die op het dak bezig waren en inspecties uitvoerden vanwege de brandmelding. Wat er precies in brand staat stond is niet bekend. Ook de politie was met twee eenheden ter plaatse.