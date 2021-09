Ook demissionair Defensieminister Bijleveld treedt alsnog af

Demissionair Defensieminister Ank Bijleveld heeft vrijdag in een persoonlijke verklaring aangekondigd ook af te treden. Bijleveld maakte het aftreden vandaag bekend, nadat donderdag demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag al haar aftreden in de Tweede Kamer had bekendmaakt naar aanleiding van de moeizame evacuatie van mensen uit Afghanistan.

Debat crisis Kabul

'Afgelopen woensdag is er een lang en belangrijk debat geweest over het verloop van de crisis in Kabul. Gisteren is er gestemd over een aantal moties. Ik wil niet verhelen (verzwijgen red.) dat ik verbaasd was over de gevolgen. Ik heb mijn eigen afweging gemaakt. Ik wilde doorgaan om de taak af te maken waar ik voor sta, voor de mannen en vrouwen die in de frontlinie staan. En om de opdracht te voltooien om de tolken die nog in Afghanistan zijn en op ons rekenen in veiligheid te brengen', stelt Bijleveld.

Aanblijven is discutabel geworden

'Dat is de verantwoordelijkheid die ik voel. Die verantwoordelijkheid wilde ik waarmaken. Ik constateer echter dat mijn aanblijven onderwerp van discussie is geworden. Daardoor kan ik niet meer op een goede manier de verantwoordelijkheid dragen voor mijn mensen. Mensen die hun werk met passie doen, in dienst van de samenleving. Ik wil niet dat ik hun belangrijke werk in de weg sta', schrijft Bijleveld.

Ontslag bij de Koning

'Ik heb mijn partijleider en de minister-president laten weten dat ik daarom Zijne Majesteit de Koning zal vragen om mij ontslag te verlenen. Ik wil hier mijn collega’s in het kabinet bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren. En natuurlijk mijn gezin, die me altijd heeft gesteund. Maar vooral wil ik mijn mensen bedanken. De militairen in binnen- en buitenland, de burgermedewerkers, de Commandant der Strijdkrachten en de secretaris-generaal. Ik laat hen met pijn in het hart achter. Zij verdienen het beste en alle steun', aldus Bijleveld.

Ferd Grapperhaus tijdelijk belast met leiding Defensie

'Zolang niet in de benoeming van een nieuwe minister van Defensie is voorzien, zal de minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, tijdelijk belast worden met de leiding van het ministerie van Defensie', zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag namens de minister-president laten weten. Ten behoeve van de resterende demissionaire periode zal een nieuwe minister van Defensie worden gezocht afkomstig uit de kring van het CDA.