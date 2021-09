GGD: Tot op heden geen uitbraken onder F1-toeschouwers GP Zandvoort

88 positieve tests

Tot op heden zijn 88 positief geteste mensen gelieerd aan de Formule 1. Dit betekent dat zij tijdens de besmettelijke periode aanwezig waren op het evenement of besmet zijn geraakt in de periode rond of tijdens het bezoeken van het evenement. Het gaat hierbij om (0,045%) een totaal van ruim 195.000 bezoekers in de afgelopen drie F1-dagen. Voor zover nu bekend, heeft het evenement niet tot grote uitbraken geleid.

Tweederde immuun

Van de positief geteste toeschouwers was zeker twee derde immuun omdat zij gevaccineerd zijn of al eerder een infectie doorgemaakt hebben. Ongeveer de helft van de personen met een positieve test was tijdens de besmettelijke periode aanwezig op de Grand Prix, de andere helft is besmet geraakt in de periode rond of tijdens de Grand Prix.

Geen hertest bij GGD

Het daadwerkelijke aantal besmettingen ten gevolge van een bezoek aan de Formule 1 kan hoger liggen, omdat personen zonder klachten zich niet laten testen. Ook kan het zijn dat toeschouwers met een positieve zelftest dit niet hebben gemeld en zich niet hebben laten hertesten bij een GGD. Het aantal besmettingen kan de komende dagen nog iets oplopen, een uitgebreide analyse van GGD Kennemerland volgt over ongeveer twee weken.

Strikte toegangseisen circuit

De toegangseisen van het circuit Zandvoort tijdens de race dagen waren strikt: niet immune bezoekers of medewerkers moesten elke 24 uur een negatief test bewijs laten zien voor toegang.