Politie-update onderzoek brandstichting Poolse supermarkt Limburgse Panningen

Zaterdagnacht 19 juni werd er brand gesticht bij een Poolse supermarkt in het Limburgse Panningen. 'In het daarop opgestarte onderzoek zijn eerder beelden vrijgegeven van twee verdachten', zo meldt de politie maandag.

TV

'Als volgende stap in het onderzoek is ervoor gekozen meer informatie over het onderzoek op nationale televisie te delen', aldus de politie. De beelden van het incident en de verdachten werden vorige week vrijgegeven middels een SpeurMee-video. Deze werd geplaatst op politie.nl en op diverse sociale media-kanalen.

Opsporing Verzocht

Als volgende stap in het onderzoek is ervoor gekozen aandacht voor de zaak te vragen in het programma Opsporing Verzocht. Ten behoeve van de uitzending in Opsporing Verzocht, zullen aanstaande woensdagochtend opnames bij o.a. de supermarkt op het Pastoor Huijbenplein gemaakt worden. Dinsdag 28 september is de beoogde uitzending van Opsporing Verzocht.