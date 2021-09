FNV: Publieke omroepen houden zich niet aan afgesproken minimumtarieven

Andrée Ruiters, bestuurder FNV Media & Cultuur: ‘Ik vind het onvoorstelbaar dat publieke omroepen zich niet aan hun eigen afspraken houden. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.’

Rondkomen

De minimum uurtarieven zijn afgesproken om een einde te maken aan de uitwassen in de sector. Ruiters: ‘Er worden nu nog steeds tarieven van 15 of 16 euro bruto per uur betaald aan zzp’ers die voor de publieke omroep werken. Dat is ruim onder het minimumtarief.’ We zien dat vooral als zzp’ers via producenten werken die programma’s maken voor de publieke omroep. Als je van dergelijke tarieven ook nog je arbeidsongeschiktheidsverzekering en je pensioenopbouw moet betalen, dan kun je niet fatsoenlijk rondkomen.’ Dat vervolgens 56% van de respondenten geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft en ruim 51% geen pensioenvoorziening verbaast de FNV niet, maar het is wel zeer zorgelijk.

Nauwelijks buffer

De meeste zzp’ers hebben nauwelijks een financiële buffer. Uit de peiling blijkt dat 51%, zonder steun van een partner of coronasteun, direct in de problemen komt of het slechts drie maanden kan uitzingen zonder opdrachten.

Fair Practice Code

De Fair Practice Code geldt sinds 1 december 2020 voor iedereen die als zzp’er werkt voor de regionale en landelijke omroepen, maar ook voor de zzp’er die via producenten en broadcast service bedrijven werkt aan programma’s van de publieke omroep. De minimumtarieven volgens de Fair Practice Code liggen tussen de 25 en 75 euro bruto per uur. De hoogte is afhankelijk van het soort werkzaamheden dat wordt verricht en heeft een relatie met de cao-functies.