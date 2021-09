Man aangehouden in onderzoek poging diefstal schilderij Monet uit Zaans Museum

Gemeld bij politie

De man heeft zich gisteravond bij de politie gemeld. De politie doet nog onderzoek naar een tweede verdachte. Op dit moment kunnen we geen nadere informatie verstrekken', aldus de politie.

Klaarlichte dag

Op zondagochtend 15 augustus probeerden twee mannen, op klaarlichte dag rond 10.30 uur een schilderij uit het Zaans Museum te stelen. Dit is toen mislukt, onder meer door heldhaftig ingrijpen van bezoekers en personeel.

Schot gelost door een van de overvallers

Bij die roof is destijds ook een schot gelost door een van de verdachten. Daar is niemand bij gewond geraakt en de twee daders zijn zonder buit vertrokken op een scooter. Die scooter werd later die ochtend teruggevonden op de Zuiderweg in Wijdewormer.