Woningen ontruimd na vondst grote hoeveelheid kwik in Amsterdams trappenhuis

Woensdagavond heeft de brandweer in Amsterdam-Oost zeven bewoners van de in totaal negen woningen geëvacueerd nadat er in het trappenhuis een grote hoeveelheid kwik was gevonden. Twee bewoners van twee woningen waren op dat moment niet thuis. Dit meldt de brandweer.

Evacuatie bewoners

Het kwik werd rond 18.30 uur gevonden na stankoverlast in het trappenhuis van woningen aan de Insulindeweg. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Zeven bewoners werden uit hun woningen gehaald en elders ondergebracht.

Metingen kwikdampen

Omdat er bij kwik giftige dampen vrijkomen was er naast de brandweer ook een team van het RIVM aanwezig. Zij voerden metingen uit naar de kwikdampen in de 9 woningen. Vervolgens is een specialistisch reinigingsteam ingezet om het kwik op te ruimen. Dit opruimen heeft de hele nacht geduurd. Alle 9 bewoners hebben vannacht bij familie of in een hotel geslapen.

Onderzoek

De politie stelt een onderzoek in naar de vondst van het kwik.