Uitslaande brand in schuur naast woonhuis in Drentse Erica

Woensdagavond laat heeft de brandweer haar handen vol gehad bij een uitslaande brand in Erica. Daar had rond 23.00 uur door een nog onbekende oorzaak een schuur bij een woonboerderij aan de Veenschapswijk vlam gevat.

Brandweerkorpsen massaal ter plaatse

Brandweerkorpsen uit Emmen, Klazienaveen, Emmer-Compascuum en Zwinderen waren aanwezig om het vuur te bestrijden. Volgens een woordvoerder van de brandweer werd alles op alles gezet om te voorkomen dat de vlammen ook grip zouden krijgen op het woonhuis naast de schuur.

Geen gewonden

'Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen bij de brand. Ten tijde van de brand waren er geen mensen of dieren in de schuur aanwezig. Wel staan er voertuigen en ander materieel in de schuur', aldus de woordvoerder. Door de brand kon de omgeving hinder ondervinden van de nodige rookontwikkeling die met de brand gepaard ging.