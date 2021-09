Pestgedrag kinderen na 2e lockdown explosief gestegen

Stijging van bijna 50%

'De Kindertelefoon voerde over pesten explosief gestegen. Het aantal steeg van gemiddeld 65 naar 98 gesprekken per dag afgelopen april. Dat is een stijging van bijna 50%', aldus de Kindertelefoon.

'Inhaalslag'

'Deze cijfers zijn ongekend. Het lijkt of de jongeren bezig zijn met een inhaalslag', aldus Roline de Wilde, directeur van De Kindertelefoon. 'Wij roepen iedereen op om pesten bespreekbaar te maken, juist nu we weer aan het begin van een schooljaar staan. Want praten lucht op.'

Minder gesprekken over pesten in lockdown

Tijdens de lockdowns daalde het totaal aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voerde over pesten juist. In de eerste lockdown waren het gemiddeld 45 gesprekken per dag; in de tweede lockdown gemiddeld 53, zo blijkt uit onderzoek van De Kindertelefoon. 'Begrijpelijk, wanneer kinderen niet meer fysiek bij elkaar in een klas zitten. In die periode zagen we tegelijkertijd een toename in het aantal gesprekken over digitaal pesten', aldus de Wilde.

Angstklachten of eenzaamheid

Vanaf het moment dat kinderen weer naar school mochten (in april en mei), is het aantal gesprekken over pesten explosief gestegen. Waar De Kindertelefoon in de afgelopen 2,5 jaar gemiddeld 65 gesprekken per dag voerde over pesten, steeg dit in april en mei naar respectievelijk 98 en 95 gesprekken per dag. De Wilde: 'In de zomervakantie was er een korte dip te zien, maar inmiddels zitten we in september al weer ruim 10% boven het gemiddelde. Uit ons onderzoek blijkt bovendien dat pesten grote gevolgen kan hebben voor kinderen. Zo hebben zij regelmatig te maken met bijvoorbeeld angstklachten of eenzaamheid. Daarom vragen we extra aandacht voor dit onderwerp'.

Veel kinderen voelen zich niet geholpen

Kinderen weten vaak niet goed wat ze moeten doen als ze (digitaal) worden gepest of buitengesloten. Uit een steekproef in het onderzoek blijkt dat van de 70 kinderen die had besloten om iemand in vertrouwen te nemen, zich uiteindelijk 46 niet geholpen voelde. Mirelle Valentijn van Stichting Omgaan met Pesten herkent dit beeld. 'Wanneer een kind zijn of haar verhaal durft te doen over pesten, is het belangrijk om daarna ook regelmatig in gesprek te blijven. Pesten bestrijden kost tijd en nazorg; dat los je niet op in één gesprek'.

Praat erover

De Wilde roept iedereen op om pesten bespreekbaar te maken: 'Het liefst op regelmatige basis, zowel thuis als in de klas. We juichen daarom alle initiatieven toe die in het kader van de Week tegen Pesten (een initiatief van stichting School en Veiligheid - vanaf 27 september) worden georganiseerd. Denk aan alle scholen die hieraan meedoen, de themaweek over pesten van NPO Zapp of het programma #mijnpestverhaal van de EO, waarmee zij met deze hashtag oproepen om pestverhalen te delen en bespreekbaar te maken. Want praten over pesten is belangrijk. En natuurlijk kunnen kinderen altijd terecht bij De Kindertelefoon voor een luisterend oor.'