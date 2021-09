Nederland gaat met Duitsland werken aan digitale identiteit

Op 23 september tekenen de Duitse staatssecretaris Markus Richter en staatssecretaris Raymond Knops een verklaring om samen te werken op het gebied digitale identiteit. Met het ondertekenen van de verklaring zetten Nederland en Duitsland een stap richting een stelsel voor digitale identiteit waarin burgers meer controle hebben over hun gegevens die ze in Europa kunnen gebruiken.

Met het ondertekenen van de verklaring onderschrijven de twee landen aan de slag te gaan met het delen van voorbeelden en werkwijzen bij het ontwikkelen van middelen om digitale identiteit te gebruiken. Ook gaan de twee landen samenwerken aan een grensoverschrijdende pilot om bijvoorbeeld identiteitsgegevens te delen bij het boeken van een hotel of het huren van een auto. De technische, wetgevende en operationele ervaringen van de pilot zullen input zijn voor een gecoördineerde aanpak in heel Europa.

Staatssecretaris Knops: “Ik ben enthousiast om samen met Duitsland een extra slag te slaan met digitale identiteit. Duitsland is een van de vooroplopende landen op dit domein in Europa en de samenwerking met Nederland zorgt voor snellere vooruitgang. Met slimme manieren om digitale identiteit te gebruiken, zorgen overheden ervoor dat burgers alleen de gegevens delen die zij willen delen. Een discotheek hoeft een BSN niet te weten maar misschien wel de leeftijd van een persoon en een hotel moet de identiteit controleren maar hoeft dit niet te doen door een kopie van een paspoort te maken. Met handige toepassingen voor iemands digitale identiteit kunnen overheden het mogelijk maken dat mensen alleen de gegevens verstrekken die nodig zijn voor een bepaalde dienst.”

De samenwerking gebeurt in het verlengde van de Coalition Of The Willing, een samenwerkingsverband van acht landen waaronder Duitsland. Dit samenwerkingsverband is opgericht door Nederland om ervaringen met elkaar te wisselen en samen op te lopen in wetgevende en digitale vooruitgang.