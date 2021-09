Agenten gehinderd door ketting om hek politiebureau na melding plofkraak

De politie in Alkmaar is in de nacht van donderdag op vrijdag gehinderd toen zij op een plofkraakmelding wilden afgaan bij een telecomwinkel in het centrum van de stad.

Ketting om hek

Toen enkele gealarmeerde politieagenten vanaf het politiebureau naar het pand wilden rijden, zagen zij dat het toegangshek bij het politiebureau was afgesloten door een ketting. Al vrij snel werd deze doorgeknipt en kon de politie haar weg vervolgen. Of de afsluiting van het hek te maken heeft met de plofkraak, wordt meegenomen in het onderzoek.

Pinautomaat

De plofkraak vond rond 03.00 uur plaats bij een telecomwinkel in de Achterstraat. Nadat buurtbewoners twee harde knallen hoorden, schakelden zij de politie in. Een pinautomaat, die in deze winkel staat, was vermoedelijk het doelwit van de kraker(s). Niemand raakte gewond.

Twee explosieven veiliggesteld door EOD

Eenmaal ter plaatse op de locatie van het incident, zagen de politieagenten dat het pand en omliggende panden schade hadden opgelopen door de plofkraak. De Achterstraat werd direct afgezet en omliggende woning werden uit voorzorg ontruimd. De EOD (Explosieven Opruimingsdienst) werd opgeroepen om de mogelijke explosieven te onderzoeken. De onderzoekers van de EOD stelden twee explosieven veilig en brachten deze in De Boekelermeer tot ontploffing.